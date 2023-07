Une semaine baroque à Mortagne – 8ème Académie de Musique Ancienne Centre-ville Mortagne-au-Perche, 7 août 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

La 8e Académie de musique ancienne des Musiciens de Saint-Julien vous accueille une nouvelle fois pour une semaine de travail, de rencontre et d’immersion dans la musique baroque. Elle est dédiée à l’œuvre de Georg Philipp Telemann avec un focus sur le style polonais.

Ces influences remontent aux années 1705-1708, période durant laquelle en tant que musicien de Erdmann II von Promnitz, il a l’occasion de voyager en Haute Silésie. Il raconte dans son autobiographie son enthousiasme pour la “véritable beauté barbare” des musiques polonaises et hanaques qu’il entend jouer notamment sur des cornemuses et des violons. Ces mélodies très typées contribuèrent à colorer sa musique, les habillant “d’un costume italien avec adagios et allegros alternés”.

Trios, concertos et suites pour orchestre de ce compositeur si prolifique rythmeront donc ce nouveau rendez-vous pédagogique.

Chœur et orchestre serons réunis pour jouer Ein feste Burg ist unser Gott et Gott der Hoffnung erfüllet euch de Telemann, ainsi que Nun danket alle Gott de Buxtehude.

Concerts, conférences et promenade musicale seront proposés durant cette semaine de stage, autant d’occasions d’apprécier la musique baroque dans le sillage des Musiciens de Saint-Julien..

Vendredi 2023-08-07 fin : 2023-08-13 . .

Centre-ville

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



The Musiciens de Saint-Julien?s 8th Académie de Musique Ancienne welcomes you once again for a week of work, encounters and immersion in Baroque music. It is dedicated to the work of Georg Philipp Telemann, with a focus on the Polish style.

His influences date back to 1705-1708, when, as musician to Erdmann II von Promnitz, he had the opportunity to travel to Upper Silesia. In his autobiography, he recounts his enthusiasm for the ?true barbarian beauty? of Polish and Hanakian music, which he heard played on bagpipes and fiddles. These highly distinctive melodies helped to color his music, giving it ?an Italian costume with alternating adagios and allegros?

Trios, concertos and orchestral suites by this prolific composer will set the pace for this new educational event.

Choir and orchestra will join forces to perform Telemann’s Ein feste Burg ist unser Gott and Gott der Hoffnung erfüllet euch, as well as Buxtehude’s Nun danket alle Gott.

Concerts, lectures and musical strolls will be offered during the week-long workshop, providing an opportunity to appreciate Baroque music in the wake of the Musiciens de Saint-Julien.

La 8ª Académie de musique ancienne de los Musiciens de Saint-Julien le acogerá de nuevo para una semana de trabajo, encuentros e inmersión en la música barroca. Está dedicada a la obra de Georg Philipp Telemann, con especial atención al estilo polaco.

Sus influencias se remontan a los años 1705-1708, cuando, como músico de Erdmann II von Promnitz, tuvo la oportunidad de viajar a la Alta Silesia. En su autobiografía, relata su entusiasmo por la « belleza verdaderamente bárbara » de la música polaca y hanakiana, que oía tocar con gaitas y violines. Estas melodías tan peculiares contribuyeron a dar color a su música, dotándola de « un traje italiano con adagios y allegros alternados ».

Tríos, conciertos y suites orquestales de este prolífico compositor marcarán el ritmo de este nuevo evento pedagógico.

Coro y orquesta se unirán para interpretar Ein feste Burg ist unser Gott y Gott der Hoffnung erfüllet euch, de Telemann, así como Nun danket alle Gott, de Buxtehude.

Conciertos, conferencias y paseos musicales se sucederán a lo largo de la semana, ofreciendo numerosas oportunidades para disfrutar de la música barroca siguiendo la estela de los Musiciens de Saint-Julien.

Die 8. Akademie für Alte Musik der Musiciens de Saint-Julien lädt Sie wieder zu einer Woche der Arbeit, der Begegnung und des Eintauchens in die Barockmusik ein. Sie ist dem Werk von Georg Philipp Telemann gewidmet, wobei der Schwerpunkt auf dem polnischen Stil liegt.

Diese Einflüsse gehen auf die Jahre 1705-1708 zurück, in denen er als Musiker von Erdmann II von Promnitz die Gelegenheit hatte, Oberschlesien zu bereisen. In seiner Autobiografie beschreibt er seine Begeisterung für die « wahrhaft barbarische Schönheit » der polnischen und hanakenischen Musik, die er vor allem auf Dudelsäcken und Violinen spielen hörte. Diese sehr typischen Melodien trugen dazu bei, seine Musik zu färben, indem sie sie « in ein italienisches Gewand mit abwechselnden Adagios und Allegros » kleideten.

Trios, Konzerte und Orchestersuiten dieses produktiven Komponisten werden den Rhythmus dieses neuen pädagogischen Treffens bestimmen.

Chor und Orchester werden gemeinsam Ein feste Burg ist unser Gott und Gott der Hoffnung erfüllet euch von Telemann sowie Nun danket alle Gott von Buxtehude aufführen.

Konzerte, Vorträge und ein musikalischer Spaziergang werden während des einwöchigen Workshops angeboten, um die Barockmusik im Gefolge der Musiciens de Saint-Julien zu genießen.

