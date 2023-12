Animations de Noel du vendredi 8 décembre ! Centre ville Montélimar, 4 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

La magie des fêtes illumine le centre-ville montilien Les temps forts des animations à ne pas manquer ! Illuminations et feu d’artifice, maison du Père Noël, village de Noël, attractions foraines, patinoire pour rollers avec ambiance musicale « Dj »….

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 20:30:00. .

Centre ville Plusieurs lieux détaillés dans le programme

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The magic of the festive season lights up downtown Montilien Highlights of not-to-be-missed events! Illuminations and fireworks, Santa’s house, Christmas village, fairground attractions, roller skating rink with « Dj » music…

La magia de las fiestas ilumina el centro de la ciudad de Montilien ¡Intercambio ineludible! Iluminación y fuegos artificiales, casa de Papá Noel, pueblo navideño, atracciones de feria, pista de patinaje con DJ en directo…

Der Zauber der Festtage erleuchtet das Stadtzentrum von Montilien Die Höhepunkte der Animationen, die Sie nicht verpassen sollten! Illuminationen und Feuerwerk, Haus des Weihnachtsmanns, Weihnachtsdorf, Jahrmarktattraktionen, Eislaufbahn für Inlineskater mit musikalischer Untermalung durch « Dj »…

