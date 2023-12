Programme des festivités de Noël Centre-ville Montélimar, 4 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Pour la période féérique et scintillante de Noël et du Réveillon, la Ville et ses partenaires, dont Hello Montélo, vous proposent une cinquantaine de spectacles et animations tous les jours afin de vivre des instants magiques, festifs et chaleureux..

2023-12-08 fin : 2023-01-06 . .

Centre-ville Plusieurs lieux détaillés dans le programme

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the glittering, magical Christmas and New Year’s Eve period, the town and its partners, including Hello Montélo, are offering around 50 shows and events every day to make your Christmas and New Year’s Eve a magical, festive and warm experience.

Para estas Navidades y Fin de Año mágicas y brillantes, la ciudad y sus socios, entre ellos Hello Montélo, proponen cada día una cincuentena de espectáculos y eventos que le permitirán disfrutar de momentos mágicos, festivos y cálidos.

Für die märchenhafte und glitzernde Zeit von Weihnachten und Silvester bieten Ihnen die Stadt und ihre Partner, darunter Hello Montélo, jeden Tag rund fünfzig Shows und Animationen an, damit Sie magische, festliche und herzliche Momente erleben können.

Mise à jour le 2023-11-29 par Montélimar Tourisme Agglomération