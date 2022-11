Noël gourmand à Montaigu Centre-Ville Montaigu Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Noël gourmand à Montaigu 17 et 18 décembre

Entrée libre

La gourmandise s’installe dans le centre-ville de Montaigu ! Rendez-vous le week-end du 17-18 décembre pour venir profiter d’un Noël rempli de surprises. Centre-Ville Montaigu Rue Georges Clémenceau, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire

02 51 09 21 21 Les samedi 17 et dimanche 18 décembre, profitez de nombreuses animations dans le centre-ville de Montaigu, pour un Noël gourmand. Magie, spectacles, concerts vous émerveilleront et les commerçants du centre-ville régaleront vos papilles, notamment place Dugast Matifeux reconvertie en coin des délices. Tout le week-end en continu : tours de poneys, manège,

ateliers gourmands, spectacles de magie, jeux…

Événement organisé par la Ville de Montaigu-Vendée, en partenariat avec l’association des commerçants « Montaigu, coeur de ville » et les associations du territoire.

2022-12-17T10:30:00+01:00

2022-12-18T18:30:00+01:00 Montaigu-Vendée

Lieu Centre-Ville Montaigu Adresse Rue Georges Clémenceau, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu

