Parade « Noël enchanté » et nocturne des commerçants Centre-ville Mont-de-Marsan, 1 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

La compagnie Les Enjoliveurs propose un spectacle lumineux et musical dans les rues du coeur de ville. A cette occasion, le marché de Noël et les commerçants du centre-ville , vous accueillent en ouverture prolongée..

Centre-ville

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



The company Les Enjoliveurs presents a musical light show in the streets of the town center. For the occasion, the Christmas market and downtown merchants welcome you to an extended opening.

La compañía Les Enjoliveurs ofrece un espectáculo musical de luces en las calles del centro de la ciudad. Con este motivo, el mercado navideño y los comerciantes del centro de la ciudad prolongan su apertura.

Das Ensemble Les Enjoliveurs bietet in den Straßen des Stadtzentrums eine Lichter- und Musikshow an. Zu diesem Anlass sind der Weihnachtsmarkt und die Händler im Stadtzentrum länger geöffnet.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Mont-de-Marsan