Fanfare boule de notes Centre-Ville Mont-de-Marsan, 20 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Avant son départ pour le pays du père noel, la fanfare vous propose un show musical pour célébrer la magie de noel.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

Centre-Ville

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Before departing for Santa Claus country, the brass band presents a musical show to celebrate the magic of Christmas

Antes de partir hacia la tierra de Papá Noel, la banda de música ofrecerá un espectáculo musical para celebrar la magia de la Navidad

Vor ihrer Abreise in das Land des Weihnachtsmannes bietet die Blaskapelle eine musikalische Show, um den Zauber von Weihnachten zu feiern

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Mont-de-Marsan