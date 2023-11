Parade De Mascottes Centre-Ville Mont-de-Marsan, 20 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Venez à la rencontre du Père Noel accompagné de son lutin, renne et d’un bonhomme de neige !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

Centre-Ville

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and meet Santa Claus, accompanied by his elf, reindeer and a snowman!

Ven a conocer a Papá Noel, acompañado de su elfo, sus renos y un muñeco de nieve

Treffen Sie den Weihnachtsmann, der von seinen Elfen, Rentieren und einem Schneemann begleitet wird!

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Mont-de-Marsan