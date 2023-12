Marché traditionnel de Monsempron-Libos Centre-ville Monsempron-Libos, 7 décembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-07

fin : 2023-12-07

Un des plus grands marchés traditionnels du Lot-et-Garonne..

Centre-ville

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



