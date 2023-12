Super Noël 2023 : Déambulation des mascottes Mario et Luigi, bandas et spectacle de son et lumière centre ville Monistrol-sur-Loire Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire Super Noël 2023 : Déambulation des mascottes Mario et Luigi, bandas et spectacle de son et lumière centre ville Monistrol-sur-Loire, 4 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire. Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire Le centre ville sera animé en cette veille de réveillon

Déambulation de mascottes, parade de Noël et pour finir spectacle de Son et lumière.

centre ville

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The town center will be alive and kicking on Christmas Eve

Mascot parade, Christmas parade and Son et Lumière show El centro de la ciudad se animará en Nochevieja

Un desfile de mascotas, un pasacalles navideño y, por último, un espectáculo de luz y sonido Das Stadtzentrum wird an diesem Vorabend des Heiligabends belebt sein

