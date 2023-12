Cet évènement est passé Marché à Mondoubleau Centre-ville Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mondoubleau Marché à Mondoubleau Centre-ville Mondoubleau, 2 janvier 2023, Mondoubleau. Mondoubleau Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2023-01-02 08:00:00

fin : 2023-12-31 12:30:00 Les producteurs vous attendent au marché de Mondoubleau !.

Les producteurs vous attendent au marché de Mondoubleau !

Marché à Mondoubleau. Les producteurs vous attendent au marché de Mondoubleau ! Présence de : La Graille Gourmande : rôtisserie, Nourredine Bourassi : fruits et légumes, l’Baniau à bocaux : épice ambulante, Julen de Melleray : produits en vrac, Mme Hervet : charcuterie, Mme Huard : fromages,

Mme Desiles : volailles prêtes à cuire et légumes, Norbert Piegu : confection. Occasionnellement : volailles vivantes, huîtres selon la saison, matelas… EUR.

Centre-ville

Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par OT Collines du Perche Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Mondoubleau Autres Code postal 41170 Lieu Centre-ville Adresse Centre-ville Ville Mondoubleau Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Centre-ville Mondoubleau Latitude 47.980515 Longitude 0.894653 latitude longitude 47.980515;0.894653

Centre-ville Mondoubleau Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondoubleau/