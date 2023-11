Cavalcade de la Saint Sylvestre et feu d’artifice Centre-ville Moncoutant-sur-Sèvre, 31 décembre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

La cavalcade vient célébrer la fin de l’année avec de jolis chars, mais pas que… c’est aussi l’occasion de se déguiser et de profiter du feu d’artifice au château de Genève à 20 h..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Centre-ville

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The cavalcade celebrates the end of the year with beautiful floats, but not only? it is also an opportunity to dress up and enjoy the fireworks at the castle of Geneva at 8 pm.

La cabalgata celebra el fin de año con hermosas carrozas, pero no sólo eso… también es una oportunidad para disfrazarse y disfrutar de los fuegos artificiales en el Castillo de Ginebra a las 20 horas.

Die Kavalkade feiert das Ende des Jahres mit schönen Wagen, aber nicht nur das… es ist auch eine Gelegenheit, sich zu verkleiden und das Feuerwerk am Genfer Schloss um 20 Uhr zu genießen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Bocage Bressuirais