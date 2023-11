Exposition – Artistes dans la ville Centre-ville Moncoutant-sur-Sèvre, 18 novembre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Les bénévoles d’ Artistes dans la Ville, vous propose de découvrir les œuvres de 5 artistes, Camille JACOBS, Amélie VOGEL, Dominique POUET, Laurent SADIRAC et Libo au château de Genève..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 17:00:00. EUR.

Centre-ville

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Artistes dans la Ville volunteers invite you to discover the work of 5 artists: Camille JACOBS, Amélie VOGEL, Dominique POUET, Laurent SADIRAC and Libo at the Château de Genève.

Los voluntarios de Artistes dans la Ville expondrán en el Château de Genève la obra de 5 artistas: Camille JACOBS, Amélie VOGEL, Dominique POUET, Laurent SADIRAC y Libo.

Die Freiwilligen von Artistes dans la Ville laden Sie ein, die Werke von fünf Künstlern, Camille JACOBS, Amélie VOGEL, Dominique POUET, Laurent SADIRAC und Libo, im Schloss von Genf zu entdecken.

