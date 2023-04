Marché de Moncoutant sur Sèvre Centre-ville Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre

Marché de Moncoutant sur Sèvre Centre-ville, 13 février 2023, Moncoutant-sur-Sèvre. Marché à Moncoutant tous les 2 ème lundi du mois..

2023-02-13 à ; fin : 2023-02-13 13:00:00. EUR.

Centre-ville

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Market in Moncoutant every 2nd Monday of the month. Mercado de Moncoutant todos los segundos lunes de mes. Markt in Moncoutant an jedem 2. Montag im Monat. Mise à jour le 2023-02-22 par OT Bocage Bressuirais

