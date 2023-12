Le village de Noël Centre ville Miramas, 1 décembre 2023, Miramas.

Miramas,Bouches-du-Rhône

Du 22 au 27 décembre, la Ville de Miramas invite petits et grands à célébrer les traditions et l’esprit de Noël sur la place Jourdan. Un programme festif et gratuit..

2023-12-22 10:00:00 fin : 2023-12-27 19:00:00. .

Centre ville Place Jourdan

Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From December 22 to 27, the town of Miramas invites young and old alike to celebrate the traditions and spirit of Christmas on Place Jourdan. A festive and free program.

Del 22 al 27 de diciembre, la ciudad de Miramas invita a grandes y pequeños a celebrar las tradiciones y el espíritu de la Navidad en la plaza Jourdan. El programa es festivo y gratuito.

Vom 22. bis 27. Dezember lädt die Stadt Miramas Groß und Klein ein, die Traditionen und den Geist der Weihnacht auf dem Place Jourdan zu feiern. Ein festliches und kostenloses Programm.

Mise à jour le 2023-11-27 par Provence Tourisme