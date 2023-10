Cet évènement est passé Portes Ouvertes Ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret centre ville Mignerette Catégorie d’Évènement: Mignerette Portes Ouvertes Ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret centre ville Mignerette, 14 octobre 2023, Mignerette. Portes Ouvertes Ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret 14 et 15 octobre centre ville Voir https://www.loiret.fr/poaa-2023 Les samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023, le Département du Loiret, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire, organise la 18e édition des Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art, évènement qui se déploie dans tout le Loiret. L’occasion de rencontrer et d’échanger avec les artisans. Dans la Communauté de Communes des 4 Vallées, nombre d’artisans vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Consultez le programme complet : https://www.loiret.fr/poaa-2023 centre ville Rue de la Mairie, Mignerette Mignerette [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.loiret.fr/poaa-2023 »}] [{« link »: « https://www.loiret.fr/poaa-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00 FMACEN045V50B9Z1 dpt loiret Détails Catégorie d’Évènement: Mignerette Autres Lieu centre ville Adresse Rue de la Mairie, Mignerette Ville Mignerette Lieu Ville centre ville Mignerette latitude longitude 48.05631;2.6015

centre ville Mignerette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mignerette/