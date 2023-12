Festival Tek A(rt) Centre-Ville Marmande, 12 mars 2024, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-16

Festival Tek A(rt) est un rendez-vous avec des acteurs artistiques, scientifiques, culturels qui s’interrogent et nous avec, via les spectacles, les Tek-matiks, les installations, les ateliers proposés..

Le festival Tek A(rt) présente sa 7ème édition. Ce festival s’adresse au grand public et met à l’honneur les arts hybrides : fin mélange de nouvelles technologies et de création artistique. Des spectacles, des expositions, des tables rondes et des ateliers se tiendront tout au long de ces quatre jours, répartis entre le centre-ville et Cesa’me. Un temps fort de découverte et d’immersion en famille ou entre amis.

Au programme cette année :

– 3 spectacles immersifs et participatifs.

– Une dizaine d’ateliers sur divers sujets et thématiques.

– 2 expositions.

– 1 escape game.

– 4 temps d’échange sur des thématiques actuelles ou sur des spectacles afin d’entrer dans l’envers du décor.

Le festival se clôturera à Cesa’me samedi soir à partir de 21h, avec Color, prestation VJ et DJ réalisée par le Collectif Or Normes.

Restauration possible sur place.

Centre-Ville

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



