Cet évènement est passé Marché de Marignier Centre ville Marignier Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Marignier Marché de Marignier Centre ville Marignier, 1 janvier 2023, Marignier. Marignier,Haute-Savoie Marché alimentaire avec quelques stands.

2023-01-01 13:30:00 fin : 2023-12-31 18:30:00. .

Centre ville

Marignier 74970 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Food market with some stands Mercado de alimentos con algunos puestos Lebensmittelmarkt mit einigen Ständen Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme Faucigny Glières Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Marignier Autres Lieu Centre ville Adresse Centre ville Ville Marignier Departement Haute-Savoie Lieu Ville Centre ville Marignier

Centre ville Marignier Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignier/