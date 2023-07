Cap Livarot – Tous à Livarot ! Centre ville Livarot-Pays-d’Auge, 2 septembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

L’association « Livarot 2030 » organise une grande fête dans tout le centre ville de Livarot le weekend des 2 et 3 septembre 2023 à partir de 11h.

De nombreuses animations sont prévues durant le week-end (comice agricole, rassemblement de motos, véhicules et tracteurs anciens, artisans d’art locaux, tour de calèche, concert Tuxedo et kart pour les enfants..

Samedi 2023-09-02 11:00:00 fin : 2023-09-03 . .

Centre ville Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The « Livarot 2030 » association is organizing a major celebration in the center of Livarot on the weekend of September 2 and 3, 2023, starting at 11am.

Numerous events are planned over the weekend, including an agricultural show, a gathering of motorcycles, vintage vehicles and tractors, local arts and crafts, a horse-drawn carriage ride, a Tuxedo concert and go-karts for children.

La asociación « Livarot 2030 » organiza una gran fiesta en el centro de Livarot el fin de semana del 2 y 3 de septiembre de 2023, a partir de las 11.00 horas.

A lo largo del fin de semana se organizarán numerosos actos, como un espectáculo agrícola, un encuentro de motos, vehículos y tractores de época, artesanía local, un paseo en coche de caballos, un concierto de Tuxedo y karts para niños.

Der Verein « Livarot 2030 » organisiert am Wochenende des 2. und 3. September 2023 ab 11 Uhr ein großes Fest im gesamten Stadtzentrum von Livarot.

Während des Wochenendes sind zahlreiche Veranstaltungen geplant (Landwirtschaftsmesse, Treffen alter Motorräder, Fahrzeuge und Traktoren, lokale Kunsthandwerker, Kutschfahrten, Tuxedo-Konzert und Go-Karts für Kinder.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité