Fête de la Musique Jeudi 22 juin, 18h30 Centre ville Gratuit La Fête de la Musique va faire vibrer Lisieux !

Célébrons ensemble cet art à travers de nombreux concerts, et notamment deux scènes :

SCENE 1 – PLACE BOUDIN DESVERGEES 19h – Wild Hop Mountain (folk houblonnais)

20h15 – Bruce Lee Football Club (kung fu punk rock)

21h30 – Levi'n Soul (soul)

22h45 – Rock in Progress (cover rock) SCENE 2 – PLACE FRANCOIS MITTERRAND – Dès 20h 20h – Katsina (blues rock)

21h – Roy Thinnes (rock indé)

22h – Alice Reve (pop français)

23h – Comètes (électro) Et divers autres lieux : HÔTEL DE VILLE : Chorale la Cantalise (18h30) – Chorale Les Trois Douets (18h50) – Chorales la Cantaliste & Les Trois Douets (19h10 – Chorale Gospel Together (21h)

RUE BORDEAUX BOURSIN : Good Rocking Band (20h)

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE : Middle Jazz Band (20h) Les bars lexoviens sont eux aussi de la partie et organiseront des concerts au sein de leur établissement et en centre-ville.

2023-06-22T18:30:00+02:00 – 2023-06-22T23:59:00+02:00

