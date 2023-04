Pierres en Lumières Centre ville Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Pierres en Lumières Centre ville, 12 mai 2023, Lisieux. Pierres en Lumières 12 et 13 mai Centre ville À l’occasion du festival du patrimoine normand, Pierres en Lumières, la Ville de Lisieux vous propose deux visites guidées ! « Les tableaux de la Cathédrale », le vendredi 12 mai à 16h, à la Cathédrale Saint-Pierre.

« Les maisons bourgeoises », le samedi 13 mai à 20h30, à l’entrée du collège Notre-Dame (allée Carnot) Les visites seront présentées par la guide conférencière Elisabeth Lachaume, et sont gratuites. L’occasion de (re)découvrir l’étonnant patrimoine lexovien ! Centre ville Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T16:00:00+02:00 – 2023-05-12T17:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 lisieux calvados Ville de Lisieux Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Centre ville Adresse Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Centre ville Lisieux

Centre ville Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Pierres en Lumières Centre ville 2023-05-12 was last modified: by Pierres en Lumières Centre ville Centre ville 12 mai 2023 Centre ville Lisieux Lisieux

Lisieux Calvados