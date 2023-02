Lisieux célèbre les femmes : conférences, théâtre et cinéma Centre ville Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux

Lisieux célèbre les femmes : conférences, théâtre et cinéma Centre ville, 4 mars 2023, Lisieux. Lisieux célèbre les femmes : conférences, théâtre et cinéma 4 et 8 mars Centre ville

Voir la description

Le samedi 4 mars et le mercredi 8 mars, deux journées dédiées aux femmes à travers différents rendez-vous ! Centre ville Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Le samedi 4 mars et le mercredi 8 mars, deux journées dédiées aux femmes à travers différents rendez-vous ! SAMEDI 4 MARS : Conférence et dédicace “Le destin tourmenté de Flora” par Olivier Merle. Auteur de bande dessinée, vivant en Normandie, Olivier Merle a entrepris la biographie de Flora Tristan, grande pionnière du féminisme et du socialisme en France au XIXème siècle. GRATUIT – 19h – Espace Victor Hugo

Théâtre “Les Machistes anonymes” par l’association La France d’après prod. Pièce écrite par Valéry Chartier et mise en scène par Johanna Rebolledo. Un spectacle engagé, interactif et plein d’humour ! GRATUIT – 20h – Espace Victor Hugo MERCREDI 8 MARS : Conférence “J’ose entreprendre”, une rencontre sur l’entreprenariat féminin, par le CIDFF de Lisieux. GRATUIT – 14h – Espace Victor Hugo.

Projection du film “Numéro Une” avec Emmanuelle Devos, réalisé par Tonie Marshall. Projection en partenariat avec le CIDFF et l’APC. Gratuit pour les Femmes – 20h – Cinéma Majestic.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T19:00:00+01:00

2023-03-08T22:00:00+01:00 Ville de Lisieux

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Centre ville Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville Centre ville Lisieux Departement Calvados

Centre ville Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Lisieux célèbre les femmes : conférences, théâtre et cinéma Centre ville 2023-03-04 was last modified: by Lisieux célèbre les femmes : conférences, théâtre et cinéma Centre ville Centre ville 4 mars 2023 Centre ville Lisieux Lisieux

Lisieux Calvados