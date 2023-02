Foire aux Arbres et aux Plantes de Lisieux Centre ville Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux

Foire aux Arbres et aux Plantes de Lisieux Centre ville, 4 mars 2023, Lisieux. Foire aux Arbres et aux Plantes de Lisieux 4 – 6 mars Centre ville

Gratuit

La foire emblématique revient pour sa 564e édition, du 4 au 6 mars ! Centre ville Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{“link”: “https://bit.ly/3Epg1JR”}] Du samedi 4 au lundi 6 mars, la Foire aux Arbres et aux plantes revient à Lisieux pour sa 564ème édition. Le thème de cette année : les haies !

Plus d’une centaine d’exposants seront présents pour vendre des arbustes de haies, bien sûr, mais aussi plantes, décorations, et bien d’autres produits et services en rapport avec la nature !

Lire le catalogue de la foire : https://bit.ly/3Epg1JR

2023-03-04T09:00:00+01:00

2023-03-06T19:00:00+01:00 Ville de Lisieux

