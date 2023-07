Toques & Porcelaine 2023 Centre-ville Limoges, 22 septembre 2023, Limoges.

Toques & Porcelaine 2023 22 – 24 septembre Centre-ville

Cette nouvelle édition se déroulera au coeur du centre-ville : place de la République, place de la Motte et au pavillon du Verdurier.

Autre nouveauté cette année, la participation d’une brigade composée de cinq chefs nationaux étoilés : Nina Métayer, Fanny Rey, Tom Meyer, Alan Taudon et Thibaut Spiwack. Cette brigade 5 étoiles prendra part à de nombreuses animations au côté des chefs locaux, des porcelainiers et des producteurs et artisans.

Événement gastronomique unique en France, Toques & Porcelaine offre au public un dialogue inédit entre produits gastronomiques et arts de la table à travers de nombreux rendez-vous rassemblant des chefs et des porcelainiers de renom international.

Après avoir accueilli près de 50 000 visiteurs lors de la précédente édition en 2021, Limoges, capitale des arts du feu et terroir de produits d’excellence, investit son centre-ville historique avec un véritable parcours gourmand, un potager géant et de multiples animations originales.

Démonstrations de chefs gratuites, ateliers culinaires animés par les chefs de la brigade, dîner de gala exceptionnel signé par la brigade 5 étoiles, brunch, déjeuner, marché de producteurs, animations pour enfants… Le week-end sera festif et assurément gastronome !

Retrouvez toutes les infos sur toquesetporcelaine.limoges.fr

Centre-ville Place de la République 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://toquesetporcelaine.limoges.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T09:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:30:00+02:00

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T16:15:00+02:00