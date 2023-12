Marché de Noël de Lillebonne Centre-ville Lillebonne, 1 décembre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

[Animations de Noël] Vendredi 8 décembre, venez patiner gratuitement en musique lors de l’inauguration des animations de Noël dès 17h. Cette année, la patinoire est couverte pour votre plus grand confort ! Vous pourrez vous déhancher sous les lumières des stroboscopes. La Cité Commerciale de Lillebonne servira vins et chocolats chauds ainsi que des bonbons distribués par le Père Noël lui-même ! De petites surprises vous seront offertes pour une soirée lumineuse, chaleureuse et conviviale. ✨ Vendredi 8 décembre / 17h-21h / place Carnot / Restauration et buvette sur place.

Vendredi 2023-12-08 17:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. .

Centre-ville

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



[Christmas animations] ? On Friday, December 8, come and skate free of charge to music at the inauguration of the Christmas activities from 5pm. This year, the ice rink is covered for your comfort! You’ll be able to wiggle under the strobe lights. ? La Cité Commerciale de Lillebonne will be serving wine and hot chocolates, as well as sweets distributed by Santa Claus himself! There’ll also be a host of little surprises for a bright, warm and friendly evening. ? Friday, December 8 / 5pm-9pm / Place Carnot / Catering and refreshments on site

[Animación navideña El viernes 8 de diciembre, venga a patinar gratuitamente al ritmo de la música en la inauguración de las animaciones navideñas a partir de las 17.00 h. Este año, la pista de hielo estará cubierta para su comodidad Podrá balancearse al ritmo de las luces estroboscópicas ? La Cité Commerciale de Lillebonne servirá vino y chocolates calientes, así como dulces distribuidos por Papá Noel en persona Y no faltarán pequeñas sorpresas para que la velada sea luminosa, cálida y acogedora… ? Viernes 8 de diciembre / 17.00 h – 21.00 h / Plaza Carnot / Comida y refrescos in situ

[Weihnachtsanimation] ? Am Freitag, dem 8. Dezember, können Sie bei der Eröffnung der Weihnachtsanimationen ab 17 Uhr kostenlos Schlittschuh laufen und dabei Musik hören. Dieses Jahr ist die Eisbahn überdacht, damit Sie es bequem haben! Sie können Ihre Hüften unter den Lichtern der Stroboskope schwingen. ? Die Cité Commerciale de Lillebonne serviert Wein und heiße Schokolade sowie Süßigkeiten, die vom Weihnachtsmann persönlich verteilt werden! Kleine Überraschungen werden Ihnen für einen leuchtenden, warmen und geselligen Abend angeboten. ? Freitag, 8. Dezember / 17-21 Uhr / Place Carnot / Verpflegung und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine