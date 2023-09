Grande braderie centre ville Le Puy-en-Velay, 22 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Rendez-vous en centre-ville pour faire des bonnes affaires à l’occasion de la « Grande Braderie » des commerçants !

Mode, accessoires, décoration, bijoux, papeterie, gourmandises : des offres irrésistibles et variées dans vos 300 boutiques ponotes..

2023-09-22 fin : 2023-09-23 . .

centre ville rue pannessac

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Head to the town center for the « Grande Braderie » merchants’ bargain sale!

Fashion, accessories, home decor, jewelry, stationery, delicacies: irresistible and varied offers in your 300 local stores.

Diríjase al centro de la ciudad para disfrutar de las gangas de la « Grande Braderie »

Moda, accesorios, decoración del hogar, joyería, papelería, delicatessen: ofertas irresistibles y variadas en sus 300 comercios locales.

Begeben Sie sich ins Stadtzentrum, um bei der « Grande Braderie » der Einzelhändler Schnäppchen zu machen!

Mode, Accessoires, Dekoration, Schmuck, Schreibwaren, Leckereien: unwiderstehliche und vielfältige Angebote in Ihren 300 Boutiquen in Pontes.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay