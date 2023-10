Halloween au Pouliguen Centre-ville Le pouliguen Le pouliguen, 31 octobre 2023, Le pouliguen.

Stand maquillage • À partir de 13h

Grand défilé • Départ à 15h du Petit Bassin, jusqu’à la résidence de retraite « Andrée Rochefort »

Buvette, stand « Sorciers en herbe », préparation de potions magiques, jeux et dessins : 16h30-20h – Salle André Ravache

CONCOURS DE LA PLUS HORRIBLE CITROUILLE

Récupérez votre citrouille (une citrouille par famille) :

Vendredi 27 octobre • 10h-12h30 • Jardin de Cramphore, allée de Bellevue ou dimanche 29 octobre • 10h-12h30 • Sur le marché.

Décorez votre citrouille, puis déposez-la avant le défilé :

Mardi 31 octobre • 14h • Dans la calèche près du Petit Bassin

Centre-ville Le pouliguen Centre-ville Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/halloween-au-pouliguen-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T09:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00

FAMILLE FETEFOIRE