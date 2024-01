LA RUE DU SON Centre-ville Le Mans, samedi 27 janvier 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:30:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Dans le cadre de Le Mans Sonore, rendez-vous samedi 27 janvier le long des rues du centre-ville pour une journée festive gratuite : LA RUE DU SON !

Au programme : des animations & ateliers de pratique et de création sonore, des installations acoustiques & jardins sonores et des déambulations de fanfares. LES ANIMATIONS ET INSTALLATIONS ACOUSTIQUES : Écouter le son des pierres, jouer des possibilités percussives de la voix, s’immerger dans l’univers des structures des frères Baschet, s’amuser avec les signaux électro des végétaux, ou encore fabriquer et jouer des instruments avec des fruits et légumes… ! Venez découvrir le son dans tous ses états, à travers différentes matières sonnantes et originales, tout au long des rues piétonnes ! LES FANFARES : Des fanfares déambuleront tout au long de la journée. En fin de journée, une dernière déambulation dirigera le public de la Place de la République vers le Parking des Quinconces, lieu du Final de la Rue du Son présenté à 18h par le Compagnie Transe Express : le spectacle aérien « Cristal Palace ». Proposé par le service du Développement et de l’Action Culturel de la ville du Mans. En centre-ville du Mans : entre les Places de la république et des Jacobins. Ouvert à tous. Gratuit.

.

Centre-ville Entre Places de la République & Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-12 par eSPRIT Pays de la Loire