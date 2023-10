MARCHÉ DE NOËL – LE LION D’ANGERS Centre ville Le Lion-d’Angers, 10 décembre 2023, Le Lion-d'Angers.

Le Lion-d’Angers,Maine-et-Loire

Marché de Noël organisé par l’Entente des Artisans et Commerçants, dans le centre ville du Lion d’Angers; le dimanche 10 décembre 2023..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Centre ville Le Lion d’Angers

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market organized by the Entente des Artisans et Commerçants, in downtown Le Lion d’Angers; Sunday, December 10, 2023.

Mercado de Navidad organizado por la Entente des Artisans et Commerçants, en el centro de la ciudad de Le Lion d’Angers; domingo 10 de diciembre de 2023.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Entente des Artisans et Commerçants im Stadtzentrum von Le Lion d’Angers; am Sonntag, den 10. Dezember 2023.

Mise à jour le 2023-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire