MARCHÉ JEUDI A LA SUZE Centre ville La Suze-sur-Sarthe, 19 octobre 2023, La Suze-sur-Sarthe.

La Suze-sur-Sarthe,Sarthe

Toute l’année, les jeudis matins de 8h00 à 12h00..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 12:00:00. .

Centre ville Place du Général de Gaulle

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire



All year round, Thursday mornings from 8:00 to 12:00.

Todo el año, los jueves por la mañana de 8:00 a 12:00.

Das ganze Jahr über donnerstags vormittags von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-01-05 par eSPRIT Pays de la Loire