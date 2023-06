Trail du Chant d’Oiseau Centre-ville La Neuville La Neuville-Chant-d’Oisel, 17 juin 2023, La Neuville-Chant-d'Oisel.

Trail du Chant d’Oiseau Samedi 17 juin, 16h00 Centre-ville La Neuville sur inscription

L’A.S.C.O organise le Trail du Chant d’Oiseau le samedi 17 juin 2023.

Au programme, une course nature sur les chemins et sentiers de La Neuville Chant d’Oisel et ses environs.

16h30 : Courses enfants

18h00 : Trail de 22 km

18h15 : Trail de 12 km

18h20 : Marche nordique de 12 km

Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de dossards est limité.

Infos et inscriptions :

www.trailduchantdoiseau.asso.st

Centre-ville La Neuville 2167 rue des Andelys 76520 LA NEUVILLE CHANT D'OISEL La Neuville-Chant-d'Oisel 76520 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T16:00:00+02:00 – 2023-06-17T20:00:00+02:00

