La nuitée Lagardienne Centre-ville La Garde-Adhémar, 22 septembre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

Parcours VTT 15 et 25 km. Marche 10km. Casque et éclairage obligatoires. Ravitaillement commun. Grillades à l’arrivée !.

2023-09-22 19:30:00 fin : 2023-09-22 . .

Centre-ville

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



MTB routes 15 and 25 km. 10km walk. Helmet and lighting compulsory. Shared refreshments. Grill at the finish!

Recorridos en bicicleta de montaña de 15 y 25 km. 10 km a pie. Casco e iluminación obligatorios. Avituallamiento compartido. Parrillas en la meta

MTB-Strecken 15 und 25 km. Wanderung 10 km. Helm und Beleuchtung sind Pflicht. Gemeinsame Verpflegung. Grillen bei der Ankunft!

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence