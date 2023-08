Visites commentées Centre-ville La Garde-Adhémar, 16 septembre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

L’église romane Saint-Michel : un monument exceptionnel ; le site du Val des Nymphes et la chapelle romane ; le patrimoine et La Garde-Adhémar, exposition salle des fêtes Henri-Girard..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Centre-ville

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Romanesque church of Saint-Michel: an exceptional monument; the Val des Nymphes site and the Romanesque chapel; heritage and La Garde-Adhémar, exhibition at the Henri-Girard village hall.

La iglesia románica de Saint-Michel: un monumento excepcional; el yacimiento del Val des Nymphes y la capilla románica; patrimonio y La Garde-Adhémar, exposición en el ayuntamiento de Henri-Girard.

Die romanische Kirche Saint-Michel: ein außergewöhnliches Bauwerk; die Stätte Val des Nymphes und die romanische Kapelle; das Kulturerbe und La Garde-Adhémar, Ausstellung Salle des fêtes Henri-Girard.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence