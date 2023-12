Visite de la ville avec Bernard Blondeel, Greeter centre-ville La Ferté Macé, 12 septembre 2024, La Ferté Macé.

La Ferté Macé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-12 14:00:00

fin : 2024-09-12

“le grand turc et l’architecte: 2 endroits ou monuments intrigants de la ville romano-byzantin et la visite de l’ambassadeur de la sublime porte”

Lieu de rendez-vous : devant le Bureau d’Information Touristique, 11 rue de la Victoire à La Ferté-Macé

sur réservation

maximum 6 personnes.

“le grand turc et l’architecte: 2 endroits ou monuments intrigants de la ville romano-byzantin et la visite de l’ambassadeur de la sublime porte”

Lieu de rendez-vous : devant le Bureau d’Information Touristique, 11 rue de la Victoire à La Ferté-Macé

sur réservation

maximum 6 personnes

“le grand turc et l’architecte: 2 endroits ou monuments intrigants de la ville romano-byzantin et la visite de l’ambassadeur de la sublime porte”

Lieu de rendez-vous : devant le Bureau d’Information Touristique, 11 rue de la Victoire à La Ferté-Macé

sur réservation

maximum 6 personnes

.

centre-ville

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-08 par Flers agglo