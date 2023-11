MARCHE DE NOEL Centre Ville La Chapelle-Heulin, 25 novembre 2023, La Chapelle-Heulin.

La Chapelle-Heulin,Loire-Atlantique

Tous les ans, la municipalité organise un Marché de Noël sur la place du centre-bourg, samedi : 17h30 à 21h et dimanche : 10h à 18h.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Centre Ville

La Chapelle-Heulin 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Every year, the municipality organizes a Christmas Market on the town square, Saturday: 5:30 p.m. to 9 p.m. and Sunday: 10 a.m. to 6 p.m

Todos los años, el ayuntamiento organiza un Mercado de Navidad en la plaza del centro de la ciudad, el sábado de 17.30 a 21.00 horas y el domingo de 10.00 a 18.00 horas

Jedes Jahr organisiert die Gemeinde einen Weihnachtsmarkt auf dem Platz im Stadtzentrum, Samstag: 17.30 bis 21 Uhr und Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire