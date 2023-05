FETE DE LA MUSIQUE Centre-ville, 10 juin 2023, La Chapelle-Heulin.

La Chapelle-Heulin,Loire-Atlantique

En solo, en duo ou en groupe le Comité des Fêtes vous invite à sa Fête de la musique animée par plusieurs groupes..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Centre-ville

La Chapelle-Heulin 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Solo, in duo or in group, the Comité des Fêtes invites you to its Music Festival animated by several groups.

Solo, en dúo o en grupo, el Comité des Fêtes le invita a su Fête de la musique con varios grupos.

Solo, im Duett oder in der Gruppe lädt Sie das Festkomitee zu seiner Fête de la Musique ein, die von mehreren Gruppen gestaltet wird.

