À LA RENCONTRE DES MASCOTTES Centre ville La Bresse, 16 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16

Venez à la rencontre des mascottes : Pat’Patrouille et Ola qui distribueront des cadeaux et des bonbons.Tout public

0 EUR.

Centre ville Place du Champtel

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES