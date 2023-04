Marché local Centre Ville Jaligny-sur-Besbre Catégories d’Évènement: Allier

Jaligny-sur-Besbre

Marché local Centre Ville, 1 janvier 2023, Jaligny-sur-Besbre. Environ une trentaine d’exposants..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Centre Ville

Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



About thirty exhibitors. Una treintena de expositores. Etwa dreißig Aussteller.

