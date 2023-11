Le Marché de Noël Centre-ville Hyères, 24 novembre 2023, Hyères.

Hyères,Var

La magie de Noël s’empare du centre-ville, venez découvrir les nombreuses animations. Patinoire, apéro-concert, chorale, musique et animations..

2023-11-24 11:00:00 fin : 2023-12-31 20:00:00. .

Centre-ville Place Clémenceau

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the magic of Christmas in the town center. Ice rink, aperitif concert, choir, music and entertainment.

La magia de la Navidad se apodera del centro de la ciudad. Venga y descubra las numerosas actividades que se ofrecen. Pista de hielo, concierto de aperitivo, coro, música y animación.

Der Weihnachtszauber erobert das Stadtzentrum, entdecken Sie die zahlreichen Animationen. Eislaufbahn, Aperitifkonzert, Chor, Musik und Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Provence Méditerranée