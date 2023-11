Conférence d’Anne-Dauphine Julliand Centre-ville Hyères, 8 novembre 2023, Hyères.

Hyères,Var

Conférence d’Anne-Dauphine Julliand sur la puissance de la consolation face aux épreuves de la vie.

2023-11-08 20:30:00 fin : 2023-11-08 22:00:00. .

Centre-ville Eglise Saint-Louis

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Anne-Dauphine Julliand?s lecture on the power of consolation in the face of life?s trials

Conferencia de Anne-Dauphine Julliand sobre el poder del consuelo ante las pruebas de la vida

Vortrag von Anne-Dauphine Julliand über die Kraft des Trostes angesichts der Prüfungen des Lebens

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme Provence Méditerranée