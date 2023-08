Concert Chambre Philharmonique de Cologne Centre-ville Hyères, 14 septembre 2023, Hyères.

Hyères,Var

La Chambre Philharmonique de Cologne est formée de jeunes solistes du monde entier, tous issus du Conservatoire de Cologne et ayant remportés des prix lors de divers concours musicaux. Ils reviennent à Hyères le 21 septembre 2022 en l’église St Louis..

2023-09-14 19:30:00 fin : 2023-09-14 23:00:00. EUR.

Centre-ville Eglise Saint-Louis

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Cologne Philharmonic Chamber is made up of young soloists from all over the world, all of whom have graduated from the Cologne Conservatory and have won prizes in various musical competitions. They will return to Hyères on September 21, 2022 in the St Louis church.

La Cámara Filarmónica de Colonia está formada por jóvenes solistas de todo el mundo, todos ellos titulados por el Conservatorio de Colonia y premiados en diversos concursos musicales. Volverán a Hyères el 21 de septiembre de 2022 en la Eglise St Louis.

Die Kammerphilharmonie Köln besteht aus jungen Solisten aus der ganzen Welt, die alle an der Musikhochschule Köln studiert und bei verschiedenen Musikwettbewerben Preise gewonnen haben. Sie kehren am 21. September 2022 nach Hyères in die Kirche St Louis zurück.

