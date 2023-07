Visite libre de la crypte Saint-Girons Centre-ville historique de Saint-Sever Saint-Sever, 16 septembre 2023, Saint-Sever.

Visite libre de la crypte Saint-Girons 16 et 17 septembre Centre-ville historique de Saint-Sever Gratuit. Entrée libre.

Découvrez cette crypte, lieu de culte pour de nombreux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle était destinée à la conservation et à la vénération des reliques de saint Girons. Elle était située sous le chœur de l’église de l’abbaye romane de Saint-Girons qui fut démolie en 1904, en raison de sa vétusté et de son éloignement du centre bourg.

On y accède par deux escaliers latéraux bâtis dans l’épaisseur des murs. Au centre, 4 colonnes de marbre entourent le sol légèrement surélevé où se trouvait le tombeau de saint Girons. Admirez les quatorze chapiteaux romans classés au titre des Monuments historiques ! Que l’on soit passionnés ou amateurs, l’atmosphère de sérénité qui y règne vous séduira. À l’extérieur, l’espace de gravillons rouges reprend le tracé supposé de l’église, tandis que le mur tout autour du site représente les limites de l’ancienne abbaye.

Un livret jeu pour enfant sera disponible gratuitement à l’accueil.

Centre-ville historique de Saint-Sever Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 34 64 http://www.saintsever-capdegascogne-tourisme.com Saint-Sever dominant la vallée de l’Adour, est une importante cité du Moyen Âge aux origines antiques. Son emplacement stratégique explique la présence d’un oppidum dès la Protohistoire. La cité médiévale fut fondée et fortifiée en 1100, l’enceinte fut agrandie au XVe siècle incluant le couvent gothique des Jacobins. Des vestiges et des remparts sont encore visibles.

Au XVIIe siècle, des Capucins et des Ursulines s’étaient installés dans la cité. Ces dernières sont les seules à être revenues après la Révolution dans un nouveau couvent, l’hôtel de Barbotan qu’elles réaménagèrent au XIXe siècle.

De nombreux hôtels particuliers ponctuent les rues de la ville. Ils datent pour la plupart du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, l’hôtel de Bourrouilhan était celui du Général Lamarque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@Gilles Arroyo