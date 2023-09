60 ans de la ville nouvelle d’Hérouville-Saint-Clair Centre-ville Hérouville-Saint-Clair, 1 octobre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Retrouvons-nous dimanche 1er octobre, place François-Mitterrand de 11h30 à 18h30, pour fêter ensemble les 60 ans de la ville nouvelle d’Hérouville Saint-Clair !

Hérouville Saint-Clair 1963-2023

Au programme de l’anniversaire des 60 ans de la ville nouvelle :

repas partagé en musique, démonstrations de talents d’Hérouville Saint-Clair et d’ailleurs, concerts (jazz manouche, pop, afro-rock), DJ… et des surprises !

Raphäl Yem, journaliste et animateur télé originaire d’Hérouville, sera le maître de cérémonie de cette journée festive.

LES FESTIVITÉS DE CETTE JOURNÉE 11h30 : Top départ en musique avec le DJ Antoine Bluff Boudant 11h40 : Présentation de la fresque « Hérouville avant, pendant et dans le futur » réalisée cet été par les enfants des trois centres de loisirs de l’UNCMT accompagné de l’artiste Élips.11h50 : Partageons le cocktail des 60 ans (sans alcool) sous la paillote !12h00 : Installons-nous sur la grande tablée pour déjeuner !

Apportez votre pique-nique ou savourez les plats proposés par les food trucks. 12h15 : Concert de jazz manouche, avec Inspecteur Gadjo13h00 : Discours de bienvenue de monsieur le maire Rodolphe THOMAS et des élus, suivi de la chanson des 60 ans de David Tochino 13h30 : Démonstration acrobatique de l’association hérouvillaise, Les Artistochats14h15 : Concert de Eloïse et Seira, chanteuses et talents hérouvillais révélés lors du concours « Hérouville Scène Clair » 15h30 : Spectacle de break dance avec le SNT Crew 16h15 : Surprise géante et gourmande…17h30 : BAFANG, groupe afro-rock passé par le Festival Beauregard, pour un concert plein d’énergie ! .

Centre-ville Place François Mitterrand

Join us on Sunday, October 1, at Place François-Mitterrand, from 11:30 a.m. to 6:30 p.m., to celebrate 60 years of the new town of Hérouville Saint-Clair!

Hérouville Saint-Clair 1963-2023

On the program for the 60th anniversary of the new town:

shared meal with music, demonstrations by talents from Hérouville Saint-Clair and beyond, concerts (gypsy jazz, pop, afro-rock), DJ? and surprises!

Hérouville-born journalist and TV host Raphäl Yem will be master of ceremonies for this festive day.

THIS DAY’S EVENTS 11:30am: Musical kick-off with DJ Antoine Bluff Boudant 11:40am: Presentation of the « Hérouville before, during and in the future » fresco created this summer by children from the three UNCMT leisure centers, accompanied by artist Élips.11:50am: Share a 60th birthday cocktail (non-alcoholic) under the straw hut!12:00pm: Let’s sit down for lunch!

Bring your own picnic or enjoy a meal from one of the food trucks. 12:15pm: Gypsy jazz concert by Inspecteur Gadjo 1:00pm: Welcome speech by Mayor Rodolphe THOMAS and elected officials, followed by David Tochino’s 60th birthday song 1:30pm: Acrobatic demonstration by Hérouvill association Les Artistochats 2:15pm: Concert by Eloïse and Seira, Hérouvill singers and talents revealed during the « Hérouville Scène Clair » competition 3:30pm: Break dance show by SNT Crew 4:15pm: Giant gourmet surprise….5:30pm: BAFANG, an Afro-rock band who played at the Beauregard Festival, perform a high-energy concert!

Únase a nosotros el domingo 1 de octubre en la plaza François-Mitterrand, de 11.30 a 18.30 horas, para celebrar los 60 años de la nueva ciudad de Hérouville Saint-Clair

Hérouville Saint-Clair 1963-2023

En el programa del 60 aniversario de la nueva ciudad :

una comida musical, demostraciones de talentos de Hérouville Saint-Clair y de otros lugares, conciertos (gypsy jazz, pop, afro-rock), DJ… ¡y sorpresas!

Raphäl Yem, periodista y presentador de televisión de Hérouville, será el maestro de ceremonias de esta jornada festiva.

LOS ACTOS DE ESTE DÍA 11.30 h: Arranque musical con el DJ Antoine Bluff Boudant 11.40 h: Presentación del fresco « Hérouville antes, durante y en el futuro » creado este verano por los niños de los tres centros de ocio de la UNCMT, acompañados por el artista Élips.11.50 h: ¡Comparta un cóctel de 60 cumpleaños (sin alcohol) bajo la cabaña de paja! 12.00 h: ¡A comer!

Traiga su propio picnic o pruebe uno de los food trucks. 12.15 h: Concierto de jazz gitano de Inspecteur Gadjo 13.00 h: Discurso de bienvenida del alcalde, Rodolphe THOMAS, y de los cargos electos, seguido de la canción del 60 cumpleaños de David Tochino 13.30 h: Demostración acrobática de la asociación de Hérouvillois, Les Artistochats 14.15 h: Concierto de Eloïse y Seira, cantantes y talentos de Hérouvillois revelados durante el concurso « Hérouville Scène Clair » 15.30 h: Espectáculo de break dance de la SNT Crew 16.15 h: Sorpresa gastronómica gigante….17.30 h: BAFANG, grupo de afro-rock que actuó en el Festival Beauregard, ofrece un concierto lleno de energía

Treffen Sie uns am Sonntag, den 1. Oktober, auf dem Place François-Mitterrand von 11.30 bis 18.30 Uhr, um gemeinsam das 60-jährige Bestehen der neuen Stadt Hérouville Saint-Clair zu feiern!

Hérouville Saint-Clair 1963-2023

Auf dem Programm des 60-jährigen Jubiläums der Neustadt stehen:

gemeinsames Essen mit Musik, Vorführungen von Talenten aus Hérouville Saint-Clair und anderen Orten, Konzerte (Gypsy-Jazz, Pop, Afro-Rock), DJs? und Überraschungen!

Raphäl Yem, ein Journalist und Fernsehmoderator aus Hérouville, ist der Zeremonienmeister dieses festlichen Tages.

11.30 Uhr: Musikalischer Auftakt mit DJ Antoine Bluff Boudant 11.40 Uhr: Präsentation des Wandbildes « Hérouville avant, pendant et dans le futur », das die Kinder der drei Freizeitzentren der UNCMT diesen Sommer in Begleitung des Künstlers Élips gemalt haben.11.50 Uhr: Cocktail der 60 Jahre (ohne Alkohol) unter der Strohhütte!12.00 Uhr: Lassen Sie uns an der großen Tafel zum Mittagessen Platz nehmen!

Bringen Sie Ihr Picknick mit oder genießen Sie die von den Foodtrucks angebotenen Gerichte. 12.15 Uhr: Gypsy-Jazz-Konzert mit Inspecteur Gadjo13.00 Uhr: Begrüßungsrede des Bürgermeisters Rodolphe THOMAS und der Abgeordneten, gefolgt von David Tochinos Lied zum 60. Geburtstag 13.30 Uhr: Akrobatische Vorführung des Vereins Les Artistochats aus Hérouvillaise14.15 Uhr: Konzert von Eloïse und Seira, Sängerinnen und Talente aus Hérouvillais, die beim Wettbewerb « Hérouville Scène Clair » entdeckt wurden 15.30 Uhr: Breakdance-Show mit der SNT Crew 16.15 Uhr: Riesenüberraschung und Gourmet…17.30 Uhr: BAFANG, eine Afro-Rock-Band, die schon beim Festival Beauregard aufgetreten ist, für ein energiegeladenes Konzert!

