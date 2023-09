DEFILE DE LA SAINT-NICOLAS Centre Ville Gérardmer, 2 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Défilé dans les rues de la ville. Feux d’artifice.. Tout public

Samedi 2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Centre Ville Départ Mairie

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Parade through the streets of the town. Fireworks display.

Desfile por las calles de la ciudad. Castillo de fuegos artificiales.

Parade durch die Straßen der Stadt. Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES