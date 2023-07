14 juillet à Gardanne Centre-ville Gardanne, 14 juillet 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

À 17h30 : Les traditionnelles célébrations de la Fête nationale en centre-ville et sur le cours de la République..

2023-07-14 17:30:00 fin : 2023-07-14 01:00:00. .

Centre-ville Cours de la République

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



5:30pm: Traditional Fête Nationale celebrations in the town center and on the Cours de la République.

17.30 h: Celebración de la tradicional Fiesta Nacional en el centro de la ciudad y en el Cours de la République.

Um 17:30 Uhr: Die traditionellen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag im Stadtzentrum und auf dem Cours de la République.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de Gardanne