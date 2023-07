FOIRE AUX MYRTILLES Centre ville Fraize, 30 juillet 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

La foire aux myrtilles réunit une centaine d’exposants, avec des animations musicales, buvette et restauration, et dégustation de tartes et beignets de myrtilles toute la journée.. Tout public

Dimanche 2023-07-30 10:00:00 fin : 2023-07-30 18:00:00. 0 EUR.

Centre ville Rue de Lattre de Tassigny

Fraize 88230 Vosges Grand Est



The blueberry fair brings together around a hundred exhibitors, with musical entertainment, refreshments and food, and tastings of blueberry tarts and doughnuts all day long.

La feria del arándano reúne a un centenar de expositores, con animación musical, refrescos y comida, y degustaciones de tartas y rosquillas de arándano durante todo el día.

Auf dem Heidelbeermarkt sind rund 100 Aussteller vertreten. Es gibt musikalische Unterhaltung, Getränke und Essen und den ganzen Tag über werden Heidelbeerkuchen und -krapfen verkostet.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES