40ème Foire aux Santons et 26ème Marché de Noël – Edition 2023 Centre ville Fontvieille, 11 novembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

40ème Foire aux Santons de Fontvieille et son 26ème marché de Noël se dérouleront les samedi 11 et dimanche 12 novembre 2023..

2023-11-11 09:30:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Centre ville Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 40th Fontvieille Santon Fair and its 26th Christmas Market will take place on Saturday 11 and Sunday 12 November 2023.

la 40ª Feria de Fontvieille Santon y su 26º Mercado de Navidad tendrán lugar el sábado 11 y el domingo 12 de noviembre de 2023.

40. Foire aux Santons de Fontvieille und sein 26. Weihnachtsmarkt finden am Samstag, den 11. und Sonntag, den 12. November 2023 statt.

Mise à jour le 2023-09-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles