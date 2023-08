Vide Grenier Centre Ville Fontvieille, 8 octobre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Venez flâner au vide-grenier organisé par Fontvieille Associations à Fontvieille, dimanche 08 octobre, de 8h à 16h30 !.

2023-10-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 16:30:00. .

Centre Ville

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and browse at the garage sale organised by Fontvieille Associations in Fontvieille on Sunday 08 October, from 8am to 4.30pm!

Venga a curiosear en el mercadillo organizado por las Asociaciones de Fontvieille el domingo 8 de octubre, de 8.00 a 16.30 horas

Bummeln Sie am Sonntag, den 08. Oktober, von 8 Uhr bis 16.30 Uhr über den von Fontvieille Associations in Fontvieille organisierten Flohmarkt!

Mise à jour le 2023-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles