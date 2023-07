Fête de Daudet Centre ville Fontvieille, 13 août 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Messe, danses et pegoulado pour la traditionnelle « Fête de Daudet »..

2023-08-13 10:30:00 fin : 2023-08-13 22:00:00. .

Centre ville Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mass, dances and pegoulado for the traditional « Fête de Daudet ».

Misa, bailes y pegoulado para la tradicional « Fête de Daudet ».

Messe, Tänze und Pegoulado für das traditionelle « Fest von Daudet »

Mise à jour le 2023-07-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles