Fêtes Votives de la Saint-Pierre Centre ville Fontvieille, 4 août 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Fontvieille fête la Saint-Pierre !



Découvrez le programme des Fêtes Votives de la Saint-Pierre 2023 imaginé par le Comité des fêtes et le Club Taurin..

2023-08-04 11:00:00 fin : 2023-08-09 23:00:00. .

Centre ville Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fontvieille celebrates Saint Peter’s Day!



Discover the programme of the 2023 Saint Peter’s Day Festivities imagined by the Festival Committee and the Bullfighting Club.

¡Fontvieille celebra el día de San Pedro!



Descubra el programa de las Fêtes Votives de la Saint-Pierre 2023 elaborado por el Comité des fêtes y el Club Taurin.

Fontvieille feiert Saint-Pierre!



Entdecken Sie das Programm der Fêtes Votives de la Saint-Pierre 2023, das vom Festkomitee und dem Stierkampfclub erdacht wurde.

Mise à jour le 2023-06-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles