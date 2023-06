Provence Painting – Festival d’Art 2023 Centre ville Fontvieille, 6 juillet 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous dans la Grand Rue de Fontvieille pour cette nouvelle édition 2023 du 6 au 9 juillet !.

2023-07-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-09 20:00:00. .

Centre ville Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you in the Grand Rue de Fontvieille for this new 2023 edition from 6 to 9 July!

Nos vemos en la Grand Rue de Fontvieille en esta nueva edición de 2023, del 6 al 9 de julio

Wir treffen uns in der Grand Rue von Fontvieille für diese neue Ausgabe 2023 vom 6. bis 9. Juli!

Mise à jour le 2023-06-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles